¡El Supervisor Federal Glover lo invita a la Conferencia de Empoderamiento Juvenil UpliftED 2024!

Contra Costa County District 5 Supervisor Federal Glover is thrilled to invite you to the UpliftED 2024 Youth Empowerment Conference – a transformative, day-long event dedicated to empowering our youth and shaping the leaders of tomorrow. With a deep commitment to our community’s future, Supervisor Glover has put together an incredible experience designed to equip young people with the tools, resources, and inspiration they need to succeed.

This year’s conference is more than just an event – it’s a call to action. Through powerful keynote speeches, dynamic workshops, and interactive sessions, young attendees will explore vital topics such as career development, mental health, digital wellness, and social justice, all within a framework of Diversity, Equity, Inclusion, and Access (DEIA). The event features industry leaders and experts who are eager to share their insights and help guide our youth toward meaningful and impactful futures.

But it’s not just about learning – it’s about connection, community, and fun! With networking opportunities, engaging activities, a live DJ, and an array of food trucks, the UpliftED 2024 Youth Empowerment Conference promises to be an unforgettable experience. Whether your child is passionate about technology, the arts, activism, or simply discovering new possibilities, this event is designed to ignite their potential and empower them to make a difference.

Supervisor Glover, who is deeply dedicated to the well-being and success of our youth, personally invites all parents to bring their children and for all young people to attend this impactful conference. Don’t miss this chance to be part of an event that will inspire, educate, and uplift our community’s future leaders.

This is a free event sponsored by Supervisor Federal Glover, District 5. We can’t wait to see you there!

Download event flyer here for more details. Ticket Registration Site: https://bit.ly/4cIFfBa

En Español

El Supervisor Federal Glover se complace en invitarlo a la Conferencia de Empoderamiento Juvenil UpliftED 2024, un evento transformador de un día de duración dedicado a empoderar a nuestros jóvenes y formar a los líderes del mañana. Con un profundo compromiso con el futuro de nuestra comunidad, el Supervisor Glover ha reunido una experiencia increíble diseñada para equipar a los jóvenes con las herramientas, los recursos y la inspiración que necesitan para tener éxito.

La conferencia de este año es más que un evento, es un llamado a la acción. A través de poderosos discursos de apertura, talleres dinámicos y sesiones interactivas, los jóvenes asistentes explorarán temas vitales como el desarrollo profesional, la salud mental, el bienestar digital y la justicia social, todo dentro de un marco de Diversidad, Equidad, Inclusión y Acceso (DEIA). El evento cuenta con líderes y expertos de la industria que están ansiosos por compartir sus conocimientos y ayudar a guiar a nuestros jóvenes hacia futuros significativos e impactantes.

Pero no se trata solo de aprender, ¡se trata de conexión, comunidad y diversión! Con oportunidades para establecer contactos, actividades atractivas, un DJ en vivo y una variedad de camiones de comida, la Conferencia de Empoderamiento Juvenil UpliftED 2024 promete ser una experiencia inolvidable. Ya sea que a su hijo le apasione la tecnología, las artes, el activismo o simplemente descubra nuevas posibilidades, este evento está diseñado para encender su potencial y empoderarlo para marcar la diferencia.

La Supervisora Glover, quien está profundamente dedicada al bienestar y éxito de nuestra juventud, invita personalmente a todos los padres a traer a sus hijos y a todos los jóvenes a asistir a esta impactante conferencia. No se pierda esta oportunidad de ser parte de un evento que inspirará, educará y elevará a los futuros líderes de nuestra comunidad.

Este es un evento gratuito patrocinado por el Supervisor Federal Glover, Distrito 5. ¡No podemos esperar a verte allí!

Descargue el folleto del evento aquí para obtener más detalles. Sitio de registro de entradas: https://bit.ly/4cIFfBa



UpliftED 2024 Esp





UpliftED 2024 Eng