Tri Delta Transit announces Youth Ride Free 2026

June 1st-July 31st

Tri Delta Transit is excited to announce Youth Ride Free 2026. This program, funded by County Supervisor Burgis and County Supervisor Scales-Preston, provides FREE rides for ages 18 and under from June 1st-July 31st on Tri Delta Transit fixed and express route buses. Tri MyRide and paratransit are not included. No fares, no applications, no ID, no passes are needed. So, enter your travel era and ride to jobs, summer program, entertainment, school and more.

Tri Delta Transit se complace en anunciar el programa Youth Ride Free 2026 o Los Jóvenes Viajan Gratis 2026. Este programa es financiado por las Supervisoras del Condado de Contra Costa, Supervisora de el Distrito 3, Diane Burgis y Supervisora de el Distrito 5, Shanelle Scales-Preston.

Youth Ride Free 2026/Los Jóvenes Viajan Gratis 2026 ofrece viajes GRATIS para personas de 18 años o menos empezando desde el 1 de junio hasta el 31 de julio en los autobuses de rutas fijas y expresas de Tri Delta Transit. Tri MyRide y el servicio de paratránsito no están incluidos en este programa.

No se necesitan tarifas, aplicaciones, identificación, ni pases. ¡Así que incia tu era de viajes, ya sea viaja a trabajos, programas de verano, entretenimiento, la escuela y más!

For more information visit Youth Ride Free – Summer Pilot Program – June +July 2026 -Tri Delta Transit.



Youth Ride Free 2026

