Nominations now open for 2025 Contra Costa County Youth Hall of Fame

2024 Contra Costa County Youth Hall of Fame winner for Leadership & Civic Engagement Morelia Gil-Cubillo of Antioch High School with members of the Board of Supervisors. Photo: CoCoCounty

To be presented during Board of Supervisors annual César E. Chávez Celebration in April

Deadline: Feb. 25, 2025

By Kristi Jourdan, PIO & Lia Bristol, Contra Costa County Office of Communications & Media

(Martinez, CA) – The Contra Costa County Board of Supervisors is now accepting nominations for the 2025 Contra Costa County Youth Hall of Fame Awards. These awards are presented annually to outstanding Contra Costa County residents between 12 and 18 years old. Students will be recognized at the 31st Annual César E. Chávez Commemorative Celebration on Tuesday, April 1, 2025, at 11 am in Board Chambers at 1025 Escobar St. in Martinez. Community members can also join the event live on Contra Costa Television channels and the County’s website.

Únase a nosotros el martes 1 de abril de 2025 para la 31ª Celebración Conmemorativa Anual de César E. Chávez. Actualmente estamos aceptando formularios de nominación para los Premios del Salón de la Fama Juvenil 2025. Haga clic aquí para acceder al formulario de nominación y más información sobre los Premios del Salón de la Fama de la Juventud.

Nominees should demonstrate exemplary behavior in one of six categories:

Good Samaritan : Goes out of their way to do for others without seeking recognition

: Goes out of their way to do for others without seeking recognition Volunteerism : Lends a helping hand for the good of the community; Gives their time and energy to a worthy cause or organization

: Lends a helping hand for the good of the community; Gives their time and energy to a worthy cause or organization Teamwork : Works unselfishly for the good of the team

: Works unselfishly for the good of the team Leadership and Civic Engagement : A natural leader who inspires others and works to make a difference in school and the community

: A natural leader who inspires others and works to make a difference in school and the community Perseverance : Has worked hard to overcome obstacles and achieve success

: Has worked hard to overcome obstacles and achieve success Innovation and Empowerment: Lifts others up and inspires change through creative solutions

For more information and the application form to nominate youth in our community, visit

https://www.contracosta.ca.gov/FormCenter/Contra-Costa-County-Cesar-E-Chavez-Youth-42/2025-Contra-Costa-County-Youth-Hall-of-F-380

We invite you to submit your nomination by completing the form and uploading it to the County website or emailing the application and your letter of recommendation to Lia Bristol at YouthNomination@dcd.cccounty.us.

Nominations must be received or postmarked by February 25, 2025. Recipients will be recognized at the April 1, 2025, Contra Costa County Board of Supervisors’ César E. Chávez Celebration.

Buscando nominaciones para el Salón de la Fama de la Juventud del Condado de Contra Costa

La Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa está aceptando nominaciones para los Premios del Salón de la Fama Juvenil del Condado de Contra Costa 2025. Estos premios se otorgan anualmente a los destacados residentes de este mismo condado, para los jóvenes entre los 12 y 18 años.

Los estudiantes serán reconocidos en la 31ª Celebración Conmemorativa Anual de César E. Chávez el martes 1 de abril de 2025 a las 11 am en el auditorio localizado en el 1025 Escobar Street, Martínez. Los miembros de la comunidad también pueden unirse al evento en vivo por medio de los canales de televisión y de Contra Costa en el sitio web del condado.

Los nominados deben demostrar un comportamiento ejemplar en una de las seis categorías:

•Buen Samaritano: Una persona o’ joven que se desvive por hacer por los demás sin buscar reconocimiento

•Voluntariado: Es aquella persona que da una mano amiga para el bien de la comunidad; Cede su tiempo y energía a una causa u organización digna

•Trabajo en equipo: Aquella persona que trabaja desinteresadamente por el bien del equipo

•Liderazgo y Compromiso Cívico: Un líder natural que inspira a otros y trabaja para marcar la diferencia en la escuela y la comunidad

•Perseverancia: Aquella persona que a trabajado duro para superar obstáculos y alcanzar el éxito

•Innovación y empoderamiento: Es una persona que anima a los demás e inspira el cambio a través de soluciones creativas

Para obtener más información y el formulario de solicitud para nominar a jóvenes en nuestra comunidad, visite https://www.contracosta.ca.gov/FormCenter/Contra-Costa-County-Cesar-E-Chavez-Youth- 42/2025-Contra-Costa-County-Youth-Hall-of-F-380

Lo invitamos a enviar su nominación completando el formulario y subiéndolo en el sitio web del Condado o enviándolo por correo electrónico, acompañado con la solicitud y su carta de recomendación a Lia Bristol en YouthNomination@dcd.cccounty.us.

Las nominaciones deben recibirse o tener matasellos antes del 25 de febrero de 2025. Los ganadores serán reconocidos en la Celebración César E. Chávez de la Junta de Supervisores del Condado de Contra Costa el 1 de abril de 2025.

Allen D. Payton contributed to this report.



CCC Youth Hall of Fame 2024 Morelia Gil-Cubillo AHS & Cesar Chavez