TEST your smoke alarms as you TURN your clocks forward this weekend

En Español abajo

Working smoke alarms reduce risk of home fire deaths in half

Daylight saving time begins on March 10 and the American Red Cross encourages everyone to test their smoke alarms as theyturn their clocks forward to make sure the devices are working.

“Working smoke alarms reduce the risk of dying in a home fire in half as you only have about two minutes to get out,” said Hanna Malak, Regional Chief Executive Officer of the American Red Cross Northern California Coastal Region. “Every second counts when there’s a home fire and the sooner an alarm alerts you to a fire, the sooner you can get to a safer place. When you turn your clocks forward this weekend, test your smoke alarms too to help prevent a tragedy in your home.”

Since July 1, 2023, local Red Cross volunteers responded to help 2,645 people in the Northern California Coastal Region affected by 472 home fire events, which account for most of the about 65,000 disasters that the Red Cross responds to annually across the country.

SMOKE ALARMS When turning your clocks forward this weekend, test your smoke alarms and replace the batteries if needed. Visit redcross.org/fire for more information, including an escape plan to create and practice with your family, or download the free Red Cross Emergency app by searching “American Red Cross” in app stores.

Install smoke alarms on every level of your home, including inside and outside bedrooms and sleeping areas.

Replace smoke alarms that are 10 years or older. Components such as sensors can become less sensitive over time. Follow your alarm’s manufacturer instructions.

Practice your two-minute home fire escape plan. Make sure everyone in your household can get out in less than two minutes — the amount of time you may have to escape a burning home before it’s too late.

Include at least two ways to get out of every room and select a meeting spot at a safe distance away from your home, such as your neighbor’s home or landmark like a specific tree in your front yard, where everyone can meet.

HOME FIRE CAMPAIGN SAVES LIVES Most of us don’t realize we have just two minutes to escape a home fire — which is the nation’s most frequent disaster. Since October 2014, the American Red Cross Home Fire Campaign, working with community partners, has saved at least 2,030 lives by meeting one-on-one with families in at-risk communities to share home fire safety information, help families create escape plans, and install free smoke alarms. If you cannot afford to purchase smoke alarms or are physically unable to install one, the Red Cross may be able to help. To request an appointment for a free smoke alarm installation or to get involved in an installation event, visit soundthealarm.org/nccr.

About the American Red Cross:

The American Red Cross shelters, feeds and provides comfort to victims of disasters; supplies about 40% of the nation’s blood; teaches skills that save lives; distributes international humanitarian aid; and supports veterans, military members and their families. The Red Cross is a nonprofit organization that depends on volunteers and the generosity of the American public to deliver its mission. For more information, please visit redcross.org or cruzrojaamericana.org, or follow us on social media.

La Cruz Roja le pide que PRUEBE sus alarmas de humo mientras ADELANTA sus relojes este fin de semana

Las alarmas de humo en funcionamiento reducen a la mitad el riesgo de muertes por incendios domésticos

El horario de verano comienza el 10 de marzo y la Cruz Roja Americana alienta a todos a probar sus alarmas de humo mientras adelantan sus relojes para asegurarse que los dispositivos funcionen.

“Las alarmas de humo en funcionamiento reducen a la mitad el riesgo de morir en un incendio doméstico, ya que sólo se dispone de unos dos minutos para salir,” dijo Hanna Malak, CEO Regional de la Cruz Roja en la Región de la Costa Norte de California. “Cada segundo cuenta cuando hay un incendio doméstico y cuanto antes le avise una alarma de humo, antes podrá llegar a un lugar más seguro. Cuando adelante sus relojes este fin de semana, pruebe también sus alarmas de humo para ayudar a prevenir una tragedia en su hogar.”

Desde el 1 de Julio de 2023, los voluntarios locales de la Cruz Roja respondieron para ayudar a 2,645 personas en la Región de la Costa Norte de California, que fue afectada por 472 incendios domésticos, que representan la mayoría de los cerca de 65,000 desastres a los que la Cruz Roja responde anualmente en todo el país.

ALARMAS DE HUMO Cuando adelante los relojes este fin de semana, pruebe sus alarmas de humo y cambie las baterías si es necesario. Visite CruzRojaAmericana.org/incendios para más información, incluyendo un plan de escape para crear y practicar con su familia, o descargue la aplicación gratuita Emergencia de la Cruz Roja buscando “Cruz Roja Americana” en las tiendas de aplicaciones.

Instale alarmas de humo en todos los niveles de su casa, incluidos los dormitorios interiores y exteriores y las áreas para dormir.

Reemplace las alarmas de humo que tengan 10 años o más. Los componentes, como los sensores, pueden volverse menos sensibles con el tiempo. Siga las instrucciones del fabricante de la alarma.

Practique su plan de escape en caso de incendio doméstico de dos minutos. Asegúrese de que todos los miembros de su hogar puedan salir en menos de dos minutos, la cantidad de tiempo que puede tener para escapar de una casa en llamas antes de que sea demasiado tarde.

Incluya al menos dos formas de salir de cada habitación y seleccione un lugar de reunión a una distancia segura de su casa, como la casa de su vecino o un punto de referencia como un árbol específico en su patio delantero, donde todos puedan reunirse.

LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL HOGAR SALVA VIDAS Desde octubre de 2014, la Campaña de Prevención de Incendios en el Hogar de la Cruz Roja, en colaboración con socios comunitarios, ha salvado al menos 2,030 vidas educando a las familias sobre la seguridad contra incendios, ayudándoles a crear planes de escape e instalando alarmas de humo gratuitas en zonas de alto riesgo de todo el país. Para obtener más información sobre la campaña y cómo puede participar, visite CruzRojaAmericana.org/incendiosdomesticos.

Sobre la Cruz Roja Americana:

La Cruz Roja Americana alberga, alimenta y ofrece alivio a las víctimas de desastres; suministra alrededor del 40% de la sangre en el país; enseña habilidades que salvan vidas; distribuye ayuda humanitaria internacional; y apoya a los veteranos, a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias. La Cruz Roja es una

organización sin fines de lucro que depende de los voluntarios y de la generosidad del público estadounidense para cumplir su misión. Para obtener más información, visite redcross.org o CruzRojaAmericana.org, o síganos en las redes sociales.

#



AMERICAN RED CROSS LOGO