(Martinez, CA) – Contra Costa County offices will be closed on Monday, Jan. 16, in observance of Martin Luther King Jr. Day. Emergency services and law enforcement will remain available. Visit www.contracosta.ca.gov to find information about County services.

Las oficinas del condado de Contra Costa estarán cerradas el lunes 16 de Enero en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. Los servicios de emergencia y las fuerzas del orden seguirán disponibles. Visite www.contracosta.ca.gov para encontrar información sobre los servicios del condado.



MLK Jr Day art