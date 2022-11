By Antioch Police Department

In an effort to provide a little joy to those in our community who may be struggling this holiday season, APD is once again hosting an annual Holiday Giveaway Event scheduled for Saturday, December 17, 2022, from 9 am-12 pm.

Please take a moment to review the flier below with information on how to register along with requirements.

To DONATE or for more information/questions, please email us at APDevent@gmail.com.

En español:

Información del evento de sorteo de vacaciones

En un esfuerzo por brindar un poco de alegría a aquellos en nuestra comunidad que pueden estar luchando en esta temporada navideña, APD una vez más organiza un evento anual de obsequio festivo programado para el sábado 17 de diciembre de 2022, de 9 am a 12 pm.

Tómese un momento para revisar el folleto adjunto con información sobre cómo registrarse junto con los requisitos.

Para DONAR o para obtener más información/preguntas, envíenos un correo electrónico a APDevent@gmail.com



Share this:



APD Holiday Giveaway Sp





APD Holiday Giveaway Eng