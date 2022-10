Fire Prevention Week: Two minutes may be all you have to escape a home fire — the nation’s most frequent disaster

Dos minutos puede ser todo lo que tiene para escapar un incendio doméstico, el desastre más frecuente del país

During Oct. 9-15, practice your escape plan and test your smoke alarms; residents in need can contact the Red Cross to request a free smoke alarm installation

This National Fire Prevention Week, October 9-15, the American Red Cross Northern California Coastal Region urges everyone to practice their two-minute home fire escape plan and test their smoke alarms to stay safe from the nation’s most frequent disaster.

Two minutes is the amount of time that fire experts say you may have to safely escape a home fire before it’s too late. These crises account for most of the 60,000-plus disasters that the Red Cross responds to each year across the U.S. — locally in the Northern California Coastal Region, home fire responses are 18% higher during cold months than warmer times of year.

“As the threat of home fires increases with colder temperatures, Fire Prevention Week serves as an important reminder to prepare now,” said Ana Romero, Regional Preparedness Manager. “Practice your two-minute home fire escape drill and test your smoke alarms monthly to help keep your family safe.”

HOW TO PRACTICE YOUR TWO-MINUTE DRILL

Practice your plan with everyone in your household; also teach children what a smoke alarm sounds like and what to do in an emergency. Visit redcross.org/fire for more information, including a printable escape plan and safety tips for cooking and home heating — the leading causes of home fires, according to the National Fire Protection Association, which is sponsoring Fire Prevention Week with the theme, “Fire Won’t Wait. Plan Your Escape.”

Include at least two ways to exit every room in your home in your escape plan.

in your home in your escape plan. Select a meeting spot at a safe distance away from your home , such as your neighbor’s home or landmark like a specific tree in your front yard, where everyone knows to meet.

, such as your neighbor’s home or landmark like a specific tree in your front yard, where everyone knows to meet. Place smoke alarms on each level of your home , including inside and outside bedrooms and sleeping areas. Test alarms monthly and change the batteries at least once a year, if your model requires it.

, including inside and outside bedrooms and sleeping areas. Test alarms monthly and change the batteries at least once a year, if your model requires it. Check the manufacturer’s date of your smoke alarms . If they’re 10 years or older, they likely need to be replaced because components such batteries can become less reliable. Follow your alarm’s manufacturer instructions.

. If they’re 10 years or older, they likely need to be replaced because components such batteries can become less reliable. Follow your alarm’s manufacturer instructions. Tailor your escape plan to everyone’s needs in your household. If you or a loved one is deaf or hard of hearing, install strobe light and bed-shaker alarms to help alert you to a fire.

IF YOU NEED HELP

If you cannot afford to purchase smoke alarms or are physically unable to install one, the Red Cross may be able to help. Visit us at SoundTheAlarm.org/NorCalCoastal to request an appointment.

Red Cross volunteers and partners perform smoke alarm installations and home fire safety visits wherever possible to ensure our communities are safe.

Here is the full circle story of Burnie Gipson, who lives in Martinez, California. His previous home in San Francisco suffered a fire and the Red Cross Disaster Action Team volunteers responded to provide help and care to him and other displaced residents. After moving to Martinez, Burnie reached back out to the Red Cross to set up a free smoke alarm installation in his new home.

HOME FIRE CAMPAIGN SAVE LIVES

Since October 2014, the Red Cross Home Fire Campaign with community partners has saved at least 1,393 lives — including 24 here in the Northern California Coastal Region— by educating families about fire safety, helping them create escape plans and installing free smoke alarms in high-risk areas across the country. Locally, Red Cross volunteers and partners have installed 42,309 alarms and helped make 15,807 households safer. To learn more about the campaign and how you can get involved, visit redcross.org/homefires.

About the American Red Cross:

The American Red Cross shelters, feeds and provides comfort to victims of disasters; supplies about 40% of the nation’s blood; teaches skills that save lives; distributes international humanitarian aid; and supports veterans, military members and their families. The Red Cross is a nonprofit organization that depends on volunteers and the generosity of the American public to deliver its mission. For more information, please visit redcross.org or CruzRojaAmericana.org, or visit us on Twitter at @RedCross.

Durante la Semana de la Prevención de Incendios, practique su plan de escape y pruebe sus detectores de humo; los residentes que lo necesiten pueden ponerse en contacto con la Cruz Roja para solicitar una instalación gratuita de alarma de humo

Esta Semana de la Prevención de Incendios (del 9 al 15 de octubre), la Cruz Roja Americana Región de la Costa Norte de California insta a todos a practicar su plan de dos minutos de evacuación de incendios en el hogar y probar sus alarmas de humo para mantenerse a salvo del desastre más frecuente del país.

Dos minutos es la cantidad de tiempo que los expertos en incendios dicen que puede tener para escapar de forma segura de un incendio doméstico antes de que sea demasiado tarde. Estas crisis representan la mayoría de los más de 60,000 desastres a los que la Cruz Roja responde cada año en todo Estados Unidos. Localmente, las respuestas a los incendios domésticos son un 18% más altas durante los meses de frío que las épocas más cálidas del año.

“A medida que la amenaza de incendios domésticos aumenta con las temperaturas más frías, la Semana de la Prevención de Incendios sirve como un recordatorio importante para prepararse ahora”, dijo Ana Romero, Gerente Regional de Preparación. “Practique su simulacro de escape en caso de incendio en el hogar de dos minutos y pruebe sus alarmas de humo mensualmente para ayudar a mantener a su familia segura”.

CÓMO PRACTICAR SU SIMULACRO DE DOS MINUTOS

Practique su plan con todos en su hogar; también enseñe a los niños cómo suena una alarma de humo y qué hacer en una emergencia. Visite CruzRojaAmericana.org/incendios para obtener más información, incluyendo un plan de escape imprimible y consejos de seguridad para cocinar y calentar el hogar, las principales causas de los incendios domésticos, según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que patrocina la Semana de la Prevención de Incendios con el tema, “El fuego no espera. Planifica tu escape”.

Incluya al menos dos formas de salir de cada habitación de su casa en su plan de escape.

de su casa en su plan de escape. Seleccione un lugar de reunión a una distancia segura de su casa , como la casa de su vecino o un punto de referencia, como un árbol específico en su patio delantero, donde todos sepan reunirse.

, como la casa de su vecino o un punto de referencia, como un árbol específico en su patio delantero, donde todos sepan reunirse. Coloque detectores de humo en cada nivel de su casa , incluidos los dormitorios y las zonas de descanso interiores y exteriores. Pruebe las alarmas mensualmente y cambie las baterías al menos una vez al año, si su modelo lo requiere.

, incluidos los dormitorios y las zonas de descanso interiores y exteriores. Pruebe las alarmas mensualmente y cambie las baterías al menos una vez al año, si su modelo lo requiere. Compruebe la fecha del fabricante de sus detectores de humo . Si tienen 10 años o más, es probable que deban reemplazarse porque componentes como las baterías pueden ser menos confiables. Siga las instrucciones del fabricante de la alarma.

. Si tienen 10 años o más, es probable que deban reemplazarse porque componentes como las baterías pueden ser menos confiables. Siga las instrucciones del fabricante de la alarma. Adapte su plan de escape a las necesidades de todos en su hogar. Si usted o un ser querido es sordo o tiene problemas de audición, instale alarmas de luz estroboscópica y para agitar la cama para ayudar a alertarle de un incendio.

SI NECESITA AYUDA

Si no puede darse el lujo de comprar detectores de humo o no puede instalar uno físicamente, la Cruz Roja puede ayudar. Visite nuestro sitio web ActivaTuAlarma.org para solicitar un turno. Los voluntarios de la Cruz Roja junto con socios locales realizan visitas para instalación de alarmas de humo gratuitas y prevención de incendios en el hogar cada vez que resulta posible.

Esta es la historia de circulo completo de Burnie Gipson, residente de Martinez, California. Su anterior hogar en San Francisco sufrió un incendio y los voluntarios del Equipo de Acción en Desastres de la Cruz Roja asistieron

para ayudar y proveer cuidados a el y a otros residentes desplazados por el fuego. Luego de mudarse a martines, Burnie contacto a la Cruz Roja para instalar una alarma de incendios en su nuevo hogar.

LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL HOGAR SALVA VIDAS

Desde octubre de 2014, la Campaña de La Cruz Roja contra incendios en el hogar con socios comunitarios ha salvado al menos 1.393 vidas -incluyendo 24 en la Región de la Costa Norte de California- al educar a las familias sobre la seguridad contra incendios, ayudarles a crear planes de escape e instalar alarmas de humo gratuitas en zonas de alto riesgo en todo el país. Localmente, los voluntarios y socios de la Cruz Roja han instalado 42.309 alarmas y han ayudado a hacer 15.807 hogares más seguros. Para saber más sobre la campaña y cómo puede participar, visite CruzRojaAmericana.org/IncendiosDomesticos.

Sobre la Cruz Roja Americana:

La Cruz Roja Americana alberga, alimenta y ofrece Alivio a víctimas de desastres; suministra aproximadamente el 40% de la sangre que necesita el país; enseña habilidades que salvan vidas; distribuye asistencia humanitaria internacional; y brinda apoyo a veteranos, miembros de las fuerzas armadas y sus familias. La Cruz Roja Americana es una organización sin fines de lucro que depende de los voluntarios y de la generosidad del pueblo estadounidense para entregar su misión. Para más información, visite redcross.org o CruzRojaAmericana.org, o visítenos en Twitter en @RedCross.



National Fire Prevention Week 2022





Cruz Roja Americana American Red Cross Spanish logo